Англія

"Іриски" хочуть посилити свій склад.

Евертон розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "іриски" націлилися одразу на трьох футболістів — Росса Барклі, Міші Батшуайї та Біллі Гілмора.

Стверджується, що переговори щодо Барклі знаходяться на просунутій стадії, тоді як два гравці, що залишилися, поки що всерйоз не обговорюються.

Минулого сезону англійський півзахисник провів 14 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що Челсі готовий продати англійського півзахисника за скромну суму.