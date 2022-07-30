Лондонці здобули перемогу в товариській грі.
Рахім Стерлінг, getty images
30 липня 2022, 00:10
Челсі в рамках товариського поєдинку грав проти Удінезе і здобув перемогу з рахунком 3:1
Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок зусиллями Нголо Канте в середині першої половини гри, а невдовзі Стерлінг зробив рахунок 2:0, проте перед перервою Деулофеу відіграв один м'яч.
Вже наприкінці зустрічі Маунт зробив рахунок 3:1, відзначившись голом після передачі Хадсона-Одої.
Удінезе — Челсі 1:3
Голи: Деулофеу, 42 — Канте, 20, Стерлінг, 37, Маунт, 90
Удінезе: Сільвестрі — Соппі, Мазіна, Бенкович, Бійол (Нюйтінк, 68), Удоджі (Ебоселе, 86) — Перейра, Уолас (Ловрич, 84), Макенго (Несторовські, 84), Деулофеу (Самарджич, 46), Саксесс
Челсі: Менді — Джеймс (Емерсон, 72), Аспілікета, Тіаго Сілва, Кулібалі (Вейл, 72), Алонсо — Жоржіньо (Гілмор, 84), Канте, Маунт — Хавертц (Хадсон-Одої, 72), Стерлінг (Кенеді) ).