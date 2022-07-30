Англія

"Сороки" хочуть підписати двох африканців.

Ньюкасл продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Єкрем Конур, "сороки" розглядають можливість підписання Ніколя Пепе та Максвелла Корне.

На рахунку 27-річного Пепе 112 поєдинків за Арсенал, у яких він зміг 27 раз відзначитись голом та 21 раз — асистом.

Минулого сезону АПЛ Максвел Корне провів 26 поєдинків, у яких йому вдалося забити девёять голів і віддати асист.

Нагадаємо, що раніше Ньюкасл зробив запит до Парі Сен-Жермен щодо Юліана Дракслера.