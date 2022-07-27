Португалия

Чергова результативна дія від українського нападника.

Лісабонська Бенфіка напередодні ввечері грала в товариському матчі проти англійського Ньюкасла на власному Ештадіу да Луж у столиці Португалії.

"Орли" зуміли відзначитись двома голами у воротах суперників ще до перерви, проте пропустили за час першого тайму також двічі — дублем відзначився Мігель Альмірон.

Look at the STRENGTH & PACE from Yaremchuk to keep the ball and square for Araujo!



Some pre season for Yaremchuk! pic.twitter.com/OvXQs9Z4nu — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 26, 2022

У другій половині Едді Гау зробив дуже багато замін одразу після нетривалої павзи, у підсумку чого його команда трохи втратила контроль над станом справ на полі, що в свою чергу допомогло українському нападнику Роману Яремчуку відзначитись результативним пасом під переможний м’яч Араужу.

Бенфіка — Ньюкасл 3:2

Голи: Рамуш, 15, Грімальдо, 31, Араужу, 89 — Альмірон, 22, 44

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Жілберту (Ба, 75), Жоау Маріу (Морейра, 75), Морато, Нерес (Чікіньо, 59), Отаменді, Рамуш (Яремчук, 59), Рафа Сілва (Енріке, 75), Фернандес (Вайгль, 59), Флорентіну.

Ньюкасл: Поуп (Дарлоу, 46) — Гімараєш (Жоелінтон, 46), Альмірон (Мьорфі), Ботман (Бьорн), Андерсон (Віллок, 46), Вілсон, Ласселс (Шер, 46), Лонгстафф (Шелві, 46, Лонгстафф, 75), Сен-Максімен (Рітчі, 46), Таргетт (Бондсвелл, 46), Тріпп’є (Крафт, 46).

Попередження: Жоау Маріу — Бьорн, Жоелінтон.

На 82-й хвилині був вилучений Жоелінтон (Ньюкасл) (друге попередження).