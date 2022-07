Лісабонська Бенфіка напередодні ввечері грала в товариському матчі проти англійського Ньюкасла на власному Ештадіу да Луж у столиці Португалії.

"Орли" зуміли відзначитись двома голами у воротах суперників ще до перерви, проте пропустили за час першого тайму також двічі — дублем відзначився Мігель Альмірон.

Look at the STRENGTH & PACE from Yaremchuk to keep the ball and square for Araujo!



Some pre season for Yaremchuk! pic.twitter.com/OvXQs9Z4nu