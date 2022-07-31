Англія

Талановитий виконавець невдовзі змінить клубну прописку.

18-річний американський голкіпер Габріель Слоніна, який наразі виступає в себе на батьківщині в складі клуба Чикаго, помітно прогресує, незважаючи на свій зовсім юний вік.

Захисник воріт уже встиг відіграти 22 матчі на рівні МЛС у своїй професійній кар’єрі (28 пропущених голів, 9 "сухих" матчів), під час яких за ним постійно спостерігали скаути з відомих європейських топ-клубів.

Зокрема, лондонський Челсі, як повідомлялось раніше, виграв боротьбу за нього в мадридського Реала.

Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо також вирішив додати кілька деталей майбутнього трансфера.

15 млн доларів, уключно з різноманітними бонусами — саме з такою сумою доведеться розстатись "пенсіонерам" заради цього придбання.

Очікується, що агент гравця завітає до Лондона в останній день липня, а пізніше до нього долучиться й сам голкіпер.

Однак швидкого переходу до "синіх" не відбудеться — Слоніна завершить сезон на батьківщині, а вже в перший день 2023 року долучиться до нових партнерів у Челсі.