Англія

Керманич Ліверпуля розповів про враження від матчу за Суперкубок Англії.

Напередодні в Англії відбувся щорічний розіграш Суперкубку країни, у рамках якого Ліверпуль здобув перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 3:1.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після церемонії нагородження розповів про свої враження від побаченого на футбольному полі.

"Мені сподобалась вся гра. Ми знаходимось на самому початку, тому мені подобається вирішувати проблеми, які в нас виникають. Треба ще дуже багато попрацювати. Як я вже раніше казав, на потрібно продовжити передсезонний збір принаймні ще на два тижні. Іншого виходу немає.

Наразі Ліверпуль не може грати в звичному ритмі — ми не готові до ігор кожними вихідними. А потім узагалі буде три гри на тиждень. Цей період стартує десь за три-чотири тижні, і я не знаю, як ми будемо його проходити.

Отже, для мене матч проти Манчестер Сіті був дуже слушною нагодою подивитись на стан команди. Це — найскладніший суперник, проти якого ми могли зіграти, бо Сіті не втрачає свого рівня. Вони просто змінюються, покращуються та розвиваються.

Я залишився в захваті від того, як підсилили гру гравці, що виходили на заміну. Гарві Елліот, хоча й з’явився, певно, трохи запізно, упорався з тиском. Джеймс Мілнер… я не знаю, якого рівня він може досягнути цього сезону. Дуже багатообіцяюче. А як увійшов Набі Кейта! Вау!

І, звичайно, Дарвін Нуньєс. Це був справді гарний виступ у його виконанні. Під час перших підготовчих ігор ніхто й близько не мав того рівня підготовки, що мають гравці зараз. Пам’ятаю, як ми відпрацьовували на тренуваннях довгі передачі на хід, так Дарвін тоді був безсилим уже під час третього підходу. Повністю вбитий.

Але сьогодні він створив один із найбільш видовищних моментів у грі.

Сіті потужно розпочав цю гру, проте нам удалось забрати в них м’яч, змусивши їх бігати за ним та витрачати сили. Обидві команди користались тими резервами, що мали станом на сьогодні. Ми очікували на підсилення з лави для запасних — ми його отримали. Трохи позитивних емоцій у цей час нашим гравцям не завадить", — заявив німецький фахівець.

Для Ліверпуля сезон англійської Прем’єр-ліги розпочнеться з гостьової гри проти Фулгема 6 серпня.