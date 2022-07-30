У 16 раз у своїй історії "червоні" здобули Суперкубок Англії.
ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СІТІ, GETTY IMAGES
30 липня 2022, 21:59
У ході поєдинку сильнішим виявився колектив Юргена Клоппа, відправивши три м'ячі у ворота "городян".
Манчестер Сіті зумів забити один раз, а також стовідсотковий шанс упустив зірковий новачок Сіті Ерлінг Голанд.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Манчестер Сіті 3:1
Голи: Александер-Арнольд, 21, Салах, 84 (пен.), Нуньєс, 90+5 — Альварес, 70
Ліверпуль: Адріан — Александер-Арнольд (Мілнер, 73), Матіп (Альварес, 58), Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Елліот, 74), Фабіньо, Тіаго (Кейта, 85) — Салах (Джонс, 90+5), Фірміно (Нуньєс, 59), Діас (Карвалью, 89).
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родріго, де Брюйне (Гюндоган, 72) — Марез, Голанд, Гріліш (Фоден, 58).
Попередження: Діаш.