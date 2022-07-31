Стали відомі стартові склади на контрольний поєдинок між МЮ та Райо Вальєкано.
Кріштіану Роналду, getty images
31 липня 2022, 16:59
У рамках підготовки до старту нового сезону в Англії та Іспанії Манчестер Юнайтед зійдеться у протистоянні товариського характеру з Райо Вальєкано.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.
Так, з перших хвилин зіграє найкращий бомбардир минулого сезону в МЮ Кріштіану Роналду, якого цього літа активно пов'язують із бажанням змінити клубну прописку.
Стартовий склад Манчестер Юнайтед:
Стартовий склад Райо Вальєкано:
Нагадаємо, товариський матч Манчестер Юнайтед – Райо Вальєкано відбудеться сьогодні, 31 липня, о 18:00.