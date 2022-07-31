Англія

Стали відомі стартові склади на контрольний поєдинок між МЮ та Райо Вальєкано.

У рамках підготовки до старту нового сезону в Англії та Іспанії Манчестер Юнайтед зійдеться у протистоянні товариського характеру з Райо Вальєкано.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.

Так, з перших хвилин зіграє найкращий бомбардир минулого сезону в МЮ Кріштіану Роналду, якого цього літа активно пов'язують із бажанням змінити клубну прописку.

Стартовий склад Манчестер Юнайтед:

Стартовий склад Райо Вальєкано:

Нагадаємо, товариський матч Манчестер Юнайтед – Райо Вальєкано відбудеться сьогодні, 31 липня, о 18:00.