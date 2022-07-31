Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Ідрісса Гує, більш відомий як Гана, може повернутися до англійської Прем'єр-ліги у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Евертон перебуває на фінальній стадії переговорів щодо 32-річного сенегальця.

"Іриски" підготували для Гани контракт, розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону сенегальський хавбек провів за ПСЖ 33 поєдинки, в яких забив чотири голи та віддав один асист.