Сенегалець може повернутися до Евертона, за який він виступав з 2016 по 2019 рік.
Гана, getty images
31 липня 2022, 19:32
Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Ідрісса Гує, більш відомий як Гана, може повернутися до англійської Прем'єр-ліги у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Евертон перебуває на фінальній стадії переговорів щодо 32-річного сенегальця.
"Іриски" підготували для Гани контракт, розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону сенегальський хавбек провів за ПСЖ 33 поєдинки, в яких забив чотири голи та віддав один асист.