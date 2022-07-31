Кріштіану Роналду провів на полі лише перший тайм.
Манчестер Юнайтед - Райо Вальєкано, getty images
31 липня 2022, 19:54
У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до старту нового сезону, Манчестер Юнайтед зустрівся з Райо Вальєкано.
За підсумками двох таймів командам не вдалося виявити найсильнішого, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.
За Юнайтед забивав Амад Траоре, тоді як за Райо забитим м'ячем відзначився Альваро Гарсія.
Манчестер Юнайтед — Райо Вальєкано 1:1
Голи: Траоре, 48 – А. Гарсія, 57
Стартовий склад Манчестер Юнайтед:
Стартовий склад Райо Вальєкано: