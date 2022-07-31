Англія

Кріштіану Роналду провів на полі лише перший тайм.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до старту нового сезону, Манчестер Юнайтед зустрівся з Райо Вальєкано.

За підсумками двох таймів командам не вдалося виявити найсильнішого, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

За Юнайтед забивав Амад Траоре, тоді як за Райо забитим м'ячем відзначився Альваро Гарсія.

Манчестер Юнайтед — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Траоре, 48 – А. Гарсія, 57

Стартовий склад Манчестер Юнайтед:

Стартовий склад Райо Вальєкано: