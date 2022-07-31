Молодий голкіпер продовжить кар'єру в Англії.
ГАБРІЕЛЬ СЛОНІНА, GETTY IMAGES
31 липня 2022, 21:20
Воротар Чікаго Файр Габліель Слоніна невдовзі стане гравцем Челсі.
Сторони досягли домовленості про трансфер за 15 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо.
Невдовзі 18-річний виконавець пройде медогляд та підпише контракт з "синіми". Півроку Слоніна проведе у своєму рідному клубі, після чого приєднається до Челсі в січні.
Слоніна відіграв 22 матчі за Чікаго Файр на рівні МЛС, пропустивши 28 м'ячів, дев'ять разів зберігши свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялось про бажання Челсі придбати двох захисників.