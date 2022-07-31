Англія

Молодий голкіпер продовжить кар'єру в Англії.

Воротар Чікаго Файр Габліель Слоніна невдовзі стане гравцем Челсі.

Сторони досягли домовленості про трансфер за 15 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо.

Невдовзі 18-річний виконавець пройде медогляд та підпише контракт з "синіми". Півроку Слоніна проведе у своєму рідному клубі, після чого приєднається до Челсі в січні.

Слоніна відіграв 22 матчі за Чікаго Файр на рівні МЛС, пропустивши 28 м'ячів, дев'ять разів зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось про бажання Челсі придбати двох захисників.