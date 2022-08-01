Англія

30-річний голкіпер продовжить кар'єру у складі "дачників".

Фулгем домовився з Арсеналом про перехід Бернда Лено, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, сума трансферу становитиме близько восьми мільйонів фунтів. Клуби обговорюють остаточні деталі угоди.

Особистий контракт німецького голкіпера вже узгоджено.

Очікується, що наступного тижня Лено пройде медичний огляд та завершить перехід у Фулгем.

На рахунку Лено у сезоні-2021/22 за "канонірів" всього вісім матчів в усіх можливих змаганнях.