Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

Уже на наступний день після тріумфу в матчі за Суперкубок Англії Ліверпуль за задумом Юргена Клоппа мав провести домашню контрольну гру проти Страсбура в рамках підготовки до початку чергового розіграшу АПЛ.

Із зрозумілих причин "червоні" не змогли виставити на звітну гру основний склад, тому були вимушені розраховувати на геть юних виконавців, які на тлі бойової сполуки суперників провалились ще за ходом стартових 20 хвилин зустрічі.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Страсбур 0:3

Голи: Томассон, 4, 21, Діалло, 14.

Ліверпуль: Девіс — Мабайя (Філліпс, 46), Конате (ван дер Берг, 57), Гомес, Чемберс — Мортон, Байчетич (Кларк, 57), Мілнер — Елліотт, Карвалью, Фравендорф (Мусяловскі, 76).

Страсбур: Селс — Перрен (Каба, 89), Ньямсі, Ле Маршан (Ронаель, 62) — Сеная (Діарра, 75), Аолу (Нусс, 75), Беллегард, Ленар (Дукуре, 62) — Томассон (Прчіч, 46) — Діалло (Канут, 89), Ажорк (Дьон, 89).