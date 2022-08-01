Англія

На даний момент перехід 22-річного футболіста неможливий.

Манчестер Юнайтед більше не претендує на Антоні, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, роботу над трансфером 22-річного футболіста "повністю знято з порядку денного" в манчестерському клубі.

МЮ може повернутися до кандидатури бразильця, лише якщо Аякс суттєво знизить фінансові вимоги.

У Аякса немає необхідності продавати Антоні цього літа. Термін контракту вінгера із клубом розрахований ще на три роки.

Минулого сезону Антоні провів 23 матчі в чемпіонаті Нідерландів: на його рахунку 8 голів та 4 асисти.