Англія

Хавбек Арсенала продовжить кар'єру в Туреччині.

Півзахисник лондонського Арсенала Лукас Торрейра може продовжити кар'єру в Туреччині.

Галатасарай веде переговори із "канонірами" стосовно трансферу футболіста, повідомляє журналіст Алессіо Ленто.

Турецький гранд та гравець вже погодили трирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон. Очікується, що уругваєць зароблятиме 3 млн євро на сезон.

У сезоні-2021/22 Торрейра провів за Фіорентину 35 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що в хавбека пропонували Ювентусу.