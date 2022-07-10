Италия

В Арсеналі не розраховують на уругвайського опорника.

Опорний півзахисник лондонського Арсеналу Лукас Торрейра, який минулого сезону провів на правах оренди у Фіорентіні, цього літа має змінити клубну прописку на постійній основі.

Тренерський штаб Мікеля Артети не розраховує на 26-річного уругвайця, тож агенти футболіста перебувають у пошуках нового клубу для свого клієнта.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, представники Торрейри запропонували послуги уругвайця туринському Ювентусу, оскільки сам футболіст хоче залишитись у Серії А.

"Стара синьйора" може розглянути кандидатуру Торрейри після відходу Родріго Бентанкура в Тоттенгем, але пріоритетним варіантом залишається Леандро Паредес із ПСЖ.

У сезоні-2021/22 Торрейра провів за Фіорентину 35 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.