Англія

Німецький голкіпер продовжить кар'єру в іншій лондонській команді.

Бернд Лено переходить до Фулгема, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, з 30-річним футболістом погоджено умови контракту. Цього тижня німець пройде медогляд для завершення переходу.

Сума трансферу становитиме вісім мільйонів фунтів.

Лено перейшов до Арсеналу з Баєра у 2018 році, англійці заплатили близько 20 мільйонів фунтів. З того часу голкіпер провів 101 матч в АПЛ, у 25 з них не пропустивши жодного м'яча.