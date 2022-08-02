Англія

26-річний футболіст хоче залишитись у нинішній команді.

Рубен Лофтус-Чік хоче залишитися у Челсі, повідомляє журналіст Метт Лоу.

За його інформацією, 26-річний півзахисник за будь-яких розкладів не розглядає відхід з лондонської команди.

З'явилися чутки, що Лофтус-Чік може бути включений в обмін на захисника Лестера Веслі Фофана, проте англієць такий варіант не розглядає.

Контракт Лофтуса-Чіка з Челсі розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону він відіграв 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 5 асистів.