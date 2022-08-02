Португалець оновив свою угоду із "червоними".
діогу жота, getty images
02 серпня 2022, 14:13
Нападник Ліверпуля Діогу Жота підписав новий довгостроковий контракт із командою.
Строки нової угоди не розголошуються. Відзначимо, що діючий контракт був розрахований до літа 2025 року.
Нагадаємо, що Жота приєднався до Ліверпуля у 2020 році і з того часу зіграв 85 матчів за "червоних" у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав 9 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль віддав свого хавбека у Блекберн.