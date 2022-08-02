Англія

Португалець оновив свою угоду із "червоними".

Нападник Ліверпуля Діогу Жота підписав новий довгостроковий контракт із командою.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022

Строки нової угоди не розголошуються. Відзначимо, що діючий контракт був розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Жота приєднався до Ліверпуля у 2020 році і з того часу зіграв 85 матчів за "червоних" у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль віддав свого хавбека у Блекберн.