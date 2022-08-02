Англія

Ця ідея отримала широку підтримку та аналогічна практика використовується в МЛС.

Англійська Прем'єр-ліга планує забезпечити глядачам доступ до записів переговорів суддів з помічниками VAR, повідомляє The Times.

Глава АПЛ Річард Мастерс підтвердив, що ліга планує публікувати записи переговорів арбітрів після ігор, а ця ідея отримала широку підтримку.

"Ми хочемо показувати людям, як приймаються рішення", – сказав Мастерс.

АПЛ розраховує, що публікація переговорів арбітрів підвищить прозорість прийнятих рішень. Аудіо збираються викладати лише після ігор. Аналогічна практика вже використовується у МЛС.

Раніше повідомлялось, що футболісти АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.