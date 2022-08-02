Англія

Досвідчений форвард має шанс приєднатись до лондонців.

Лондонський Челсі продовжує пошук підсилення для команди напередодні старту Англійської Прем'єр-Ліги.

Так, "сині" звернули свою увагу на 35-річного форварда Лестер Джеймі Варді, повідомляє журналіст Грем Бейлі.

"Аристократи" слідкують за ситуацією навколо Лестера, що відбувається цього літа а також контрактом самого форварда, який розраховано до літа 2023 року.

На тлі цього Челсі має намір придбати Варді за незначні кошти.

Минулого сезону форвард забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 33 матчах за "лисиць".

Раніше повідомлялось про інтерес Челсі до Вокера-Пітерса.