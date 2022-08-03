Англія

Голкіпер продовжить виступи в іншому клубі з Лондона.

Досвідчений німецький голкіпер Бернд Лено фактично втратив місце в стартовому складі лондонського Арсеналу, коли на початку минулого сезону до клубу перейшов Аарон Рамсдейл.

За останній футбольний рік 30-річний виконавець зіграв лише вісім матчів, пропустивши при цьому 11 м’ячів та три рази відстоявши "на нуль", тому вже під час поточного трансферного вікна ні в кого не виникало сумнівів у тому, що йому варто залишити склад "канонірів".

Як таких, перегонів за його підписанням фактично не було — Фулгем ще в середині червня почав проявляти інтерес до гравця, а вже наприкінці місяця мав із ним особисту домовленість щодо майбутнього контракту.

Зрештою, залишалось лише дочекатись, коли клуби оголосять про трансфер футболіста, що й сталось напередодні вночі, коли Арсенал вийшов із заявою про його відхід із клуба.

"Ми дякуємо Бернду за внески в історію клуба протягом чотирьох років. Усі в Арсеналі бажають йому та його сім’ї всього найкращого в новій главі в кар’єрі", — ідеться в повідомлені "канонірів".

Відзначимо, що вартість цього трансферу може сягнути 9,5 млн євро, із урахуванням різноманітних бонусів.

Лено підписав контракт строком до 2025 року з опцією продовження угоди ще на один сезон.