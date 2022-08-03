Англія

Лондонський клуб готовий витратити багато грошей, проте сторони досі не узгодили умов продажу.

Бельгійський півзахисник французького Лілля Амаду Зеунд Жорж Ба Мвом Онана, який також має сенегальське коріння та більш відомий за скороченим ім’я Амаду Онана, у свої 20 років уже має достатній досвід виступів у європейських чемпіонатах.

Його кар’єра розпочиналась із виступів у академії бельгійських Андерлехта та Зюльте Варегема, після чого німецький Гоффенгайм запросив його до свого молодіжного складу.

У складі "сільських" його талантом зацікавився Гамбург, і вже після першого року виступів у Другій Бундеслізі, Онана перейшов до складу Лілля за 7 млн євро.

І вже після одного сезону виступів у Лізі 1, у якому юнак провів 41 матч (3 голи + 1 гольовий пас), "доги" можуть заробити дійсно шалені кошти на його продажу.

Лондонський Вест Гем щедро зголосився виплатити 35 млн євро + 5 млн євро у вигляді різноманітних бонусів за 20-річного футболіста, проте, на відміну від занадто квапливих повідомлень французької преси, сторони ще не дійшли згоди щодо цього трансферу.

"Молотобійці", представники Лілля та агенти гравця мають розбіжності як стосовно питань вартості футболіста, так і відносно умов його майбутнього контракту з клубом, що зрештою затягує процес перемовин.