Англія

Воротар віднині буде носити інший номер на футболці.

Воротар лондонського Арсеналу та збірної Англії Аарон Рамсдейл змінив свій номер у команді.

Відтепер футболіст "канонірів" буде грати під першим номером. Відзначимо, що це стало можливим після трансферу Бернда Лено у стан Фулгему.

Сезон-2021/22 Рамсдейл провів під 32 номером на футболці.

Минулої кампанії голкіпер зіграв 37 матчів за Арсенал, в яких пропустив 41 гол та 14 разів зберіг свої ворота "сухими".