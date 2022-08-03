Англія

"Червоним дияволам" треба діяти рішуче, якщо вони хочуть отримати талановитого форварда.

Юний нападник Зальцбурга Бенжамін Шешко цього літа може вирушити до англійської Прем'єр-ліги та приєднатися до Манчестер Юнайтед, про інтерес якого у підписанні словенця повідомлялося раніше.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, найближчі дні стануть визначальними у питанні майбутнього 19-річного словенця.

За інформацією джерела, МЮ кілька днів тому контактував із агентами Шешка, тому у керівництві манкуніанців розуміють, що у разі "зеленого світла" треба буде діяти рішуче.

Стверджується, що із Манчестер Юнайтед за трансфер Шешко конкурують ще два клуби, але які конкретно – не уточнюється.

Минулого сезону словенський форвард провів 36 матчів, забив 10 голів та віддав 7 асистів. Повідомлялося, що Зальцбург дуже високо оцінює свого футболіста та хоче отримати за нього не меньше 65 мільйонів євро.