Англія

Швейцарець незабаром може змінити Бергамо на графство Ноттінгемшир.

Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про зацікавленність новачком АПЛ Ремо Фройлером.

Ноттінгем Форест наразі веде перемовини з клубом з Бергамо щодо трансферу гравця.

Минулого сезону швейцарець провів 43 гри у складі "Богині", в яких забив два м'ячі та зробив 6 асистів.

Нагадаємо, що нещодавно Дін Гендерсон, котрий перейшов у оренду до Ноттінгема, розповів про взаємовідносини із Еріком тен Гагом.