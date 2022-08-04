Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про зацікавленність новачком АПЛ Ремо Фройлером. 

Ноттінгем Форест наразі веде перемовини з клубом з Бергамо щодо трансферу гравця. 

Минулого сезону швейцарець провів 43 гри у складі "Богині", в яких забив два м'ячі та зробив 6 асистів. 

Нагадаємо, що нещодавно Дін Гендерсон, котрий перейшов у оренду до Ноттінгема, розповів про взаємовідносини із Еріком тен Гагом. 