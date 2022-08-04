Швейцарець незабаром може змінити Бергамо на графство Ноттінгемшир.
Ремо Фройлер
04 серпня 2022, 09:23
Джанлука ді Марціо на власному сайті повідомив про зацікавленність новачком АПЛ Ремо Фройлером.
Ноттінгем Форест наразі веде перемовини з клубом з Бергамо щодо трансферу гравця.
Минулого сезону швейцарець провів 43 гри у складі "Богині", в яких забив два м'ячі та зробив 6 асистів.
Нагадаємо, що нещодавно Дін Гендерсон, котрий перейшов у оренду до Ноттінгема, розповів про взаємовідносини із Еріком тен Гагом.