Англія

"Чайки" намагаються максимально заробити на іспанському футболісті.

Челсі, як і раніше, не може домовитися з Брайтоном по Марку Кукурельї, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, "чайки" хочуть отримати за свого футболіста понад 52,5 мільйона фунтів.

Також немає домовленості про перехід захисника Челсі Леві Колвілла у зворотному напрямку — до Брайтона.

Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.