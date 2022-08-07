Англія

Football.ua розповість про новий МЮ та можливу роль португальця у проєкті.

Після тисячі чуток, не дуже гарного протистояння між гравцем і клубом — хоча ще майже місяць трансферного вікна — є ознаки того, що Кріштіану Роналду залишиться гравцем Манчестер Юнайтед у сезоні-2022/23.

Можливо, це примусовий експеримент. Справа у тому, що перед самим початком сезону Манчестер Юнайтед залишився, фактично, без форвардів після того, як вилетів на деякий час Антоні Марсіаль через травму.

Через такі непрості обставини Юнайтед, схоже, збереже свого найкращого бомбардира минулого сезону, додавши глибини позиції команди, яка виглядала дещо хиткою. Але те, що Роналду залишився, викликає як запитання, так і відповіді. Найважливішим є те, чи можна переконати найкращого бомбардира футболу зіграти за команду, яка зосереджена на колективних успіхах?

Футбольні здібності та легендарна історія Роналду призвели до того, що він є справжнім атакувальним монстром. Він є рідкісним гравцем, який може створити момент з порожнього місця, що призводить до ситуацій, коли гравці суперника забувають про свої обов'язки та роблять помилки, просто побачивши його.

На жаль, минулого сезону цей його козир спрацював як палка з двома кінцями, оскільки товариші по команді часто використовували неправильно свої атакуючі процеси та намагалися віддати м’яч Роналду — незалежно від того, чи було це правильним рішенням. Його схильність відходити від штрафного майданчика суперника, як показано нижче, і шукати м’яч, може вплинути на плавність командних рухів.

Це не повна провина Роналду, але в його виступах у 2021 та 2022 роках був парадокс. Він був людиною, яка намагалася приховати слабкі сторони не зовсім вдалого підбору гравців команди. Але його присутність на полі, з одного боку, і було тією слабкою стороною МЮ.

Завдання тен Гага цього сезону полягатиме в тому, щоб виправити це.

"Я поставив свою вимогу", — сказав тренер в Австралії. "Ми хочемо грати певним чином. Кращий гравець може внести свій внесок, і Роналду є найкращим гравцем у нашій команді. Кріштіану здатний на це. У своїй кар'єрі він показав все. Гравці диктують, як ти граєш. Особливо гравці, які забивають голи, тому що вони надзвичайно важливі для команди. Ви створюєте свою команду навколо них".

Центрфорвард тен Гага — це більше текуча концепція, ніж фіксована, і він використовував різні типи нападаючих для досягнення різних цілей протягом п’яти років в Аяксі. Швидкість і результативність Роналду означають, що він стане в нагоді за системою фахівця, але часто підхід форварда до нарощування гри вимагатиме від його менеджера деяких тактичних поступок.

Юнайтед, схоже, використовує команду Аякса в сезоні-2018/19 як початковий план для побудови цього сезону. Наприкінці тієї кампанії тен Гаг сказав: "Якості гравців визначають систему, а не навпаки. І справа навіть не в системах. Йдеться про те, що ви робите під час володіння, коли втрачаєте володіння та в інші переломні моменти. І вам потрібно вміти це змінити".

Коли Юнайтед володіє м’ячем, Роналду може зробити більше, якщо вирішить менше бігати. Якщо він вирішить залишатися ближче до воріт суперника та зайняти останню лінію перед воротами, він може стати тим гравцем, через якого інші гравці Юнайтед можуть будувати атаки.

Якщо Роналду розташує себе в центрі як фіксовану точку, це можна поєднати з Джейдоном Санчо та Маркусом Рашфордом, які грають широко, а Тайрел Маласія та Діого Далот інвертують і атакують напівпростір.

У такому випадку Роналду доведеться вірити, що його товариші по команді зможуть частіше передавати йому м'яч у штрафному майданчику, і вони повинні призивати Роналду не опускатися глибоко і шукати м'яч, коли він відчує розчарування.

Сила атаки Роналду найкраще використовується, коли він знаходиться близько до воріт суперника, впливаючи на думки захисників навколо нього. Йому слід уникати простою в зонах, які змусять партнерів по Юнайтед замислитися над їхнім мисленням і вирішити передати йому м’яч раніше.

Те, що робить Роналду, коли Юнайтед не володіє м’ячем, стане випробуванням для тен Гага. Перед манчестерським дербі на Етіхаді минулого сезону Пеп Гвардіола провів тренування, на якому дві старші команди Манчестер Сіті зіграли проти двох команд академії, які використовувалися для копіювання ролей гравців Юнайтед.

"Це було цікаво, але мені не потрібно було багато робити", — сказав гравець академії, якого попросили повторити роль Роналду. Йому наказали відмовитися від своєї типової поведінки на тренуваннях і брати участь у псевдопресингу — наближатися до захисника з м’ячем, але зупинятися, коли той бачить його.

У 2021-2022 роках запитували "чи може Роналду працювати у команді, яка багато пресингує?". Багато говорили про те, що він серед тих нападників у Європі, які не вміють пресингувати, як і Марсіаль. Але француз продемонстрував деякий апдейт навичок пресингу під час останнього передсезонного туру.

Але навіть якщо Роналду й надалі залишатиметься неефективним гравцем у цьому компоненті гри, він може стати важливою фігурою в управлінні переходу у захист. Тренер хоче, щоб Юнайтед атакував агресивно, проактивно, що може зробити команду вразливою для контратак, коли вони втрачають м'яч високо на чужому полі.

Контрпресинг (тиск одразу після втрати м’яча) буде важливим для того, як вони захищаються, так само як і швидкість, з якою гравці Юнайтед можуть оборонятись у компактній схемі 4-4-2. Можливо, Роналду не виявиться ефективним для пресингу або контрпресингу, але він має бути більш ніж ефективним, щоб знати, коли і як відступити.

Саме в ті переломні моменти — коли Юнайтед втрачає м’яч, виграє його та має шанс на контратаку — Роналду знову може довести, що він один із кращих гравців Прем’єр-ліги. Йому доведеться зосередитися на тому, щоб довіряти своїм товаришам по команді, щоб отримати м’яч в небезпечних зонах, а не шукати його під час нарощування, але Роналду в кінці контратаки має стати завершальним компонентом для Юнайтед.

Можливо, йому залишилося кілька років до його фізичного піку, але багато хто припускає, що він може грати на високому рівні та принести користь Юнайтед у майбутньому сезоні. Питання полягає в тому, чи є у нього готовність погодитися зі своїми дещо зниженими ролями на полі та повірити в плани головного тренера.

Важко переконати успішну людину припинити робити те, що принесло їй успіх, і змінити її поведінку. Завдання тен Гага в цьому сезоні полягатиме в тому, щоб переконати Роналду — одного з найуспішніших футболістів усіх часів — що найкращий спосіб, яким він може продовжувати досягати успіху, — це піти на поступки та дещо змінити характер його гри.

Перемога над Ювентусом з Роналду у атаці, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2018/19, допомогла перетворити тен Гага на одного з найкращих тренерів у Європі. Тепер гравець і менеджер повинні будуть навчитися працювати разом, щоб Юнайтед міг отримати позитивний результат у кінці сезону.

За матеріалами The Athletic