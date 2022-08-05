Українець отримав місце в стартовому складі.
Олександр Зінченко, getty images
05 серпня 2022, 21:15
Арсенал у матчі-відкритті сезону елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Крістал Пелас.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета довірив місце у стартовому складі українцю Олександру Зінченку.
Новачок Арсеналу зіграє на позиції лівого захисника. Також із перших хвилин зіграє Габріель Жезус.
Зазначимо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкуйте за розвитком основних подій на Football.ua.