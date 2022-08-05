Англія

Football.ua разом з Parimatch Ukraine завершують знайомство вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже сьогодні, п'ятого серпня, з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, тому ми виходимо на завершальний етап знайомства з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Завершальний наш матеріал буде присвячений командам з так званої "великої шістки" Англії, які теоретично боротимуться за чемпіонство в сезоні-2022/23. Читайте також наш перший текст, де ми представили новачків цього розіграшу АПЛ, другий матеріал, присвячений середнякам чемпіонату Англії та третій текст про команди без приставки "топ", які можуть поборотися за єврокубки.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків логічно чекати подальшого посилення у команд.

Минулий сезон

Минулого сезону Арсенал був як ніколи близьким до довгоочікуваного повернення до Ліги чемпіонів, проте через нищівні поразки наприкінці чемпіонату від Тоттенгема та Ньюкасла (особливо на тлі ефектних перемог у матчах з Челсі та Манчестер Юнайтед) "каноніри" залишилися задовольнятися п'ятим рядком у АПЛ, відставши від принципового територіального суперника в особі "шпор" на два очки.

Таким чином, Арсенал, який у минулій кампанії вперше з 1995 року був без єврокубків, виступить у груповому етапі Ліги Європи, хоча такий результат навряд чи можна вважати успіхом – скоріше на перших етапах це стане ігровою практикою для молодих гравців та футболістів ротації. Зрозуміло, що цілі та амбіції клубу з Північного Лондона набагато вищі, ніж гра у другому за престижем єврокубку, що підтверджують рішучі дії Арсеналу на трансферному ринку та прогрес в ігровому плані.

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Щодо кубкових турнірів, то з Кубка Англії лондонський клуб сенсаційно вилетів на стадії 1/32 фіналу, мінімально поступившись Ноттінгему через єдиний гол у заключному відрізку зустрічі. У Кубку англійської ліги успіхи "канонірів" були більш промовистими, оскільки Арсенал дійшов до півфіналу, де за підсумками двоматчевого протистояння поступився майбутньому володарю трофею в особі Ліверпуля, звівши при цьому першу зустріч внічию, граючи з 24-ї хвилини вдесятьох.

Головний тренер

Напевно, серед чинних тренерів АПЛ ніхто так сильно не критикувався, як Мікель Артета. Для іспанського фахівця робота головним тренером Арсеналу стала дебютною в кар'єрі, адже до цього він був лише асистентом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті протягом трьох років.

Проте, незважаючи на свою недосвідченість на посаді такого рівня, у перші ж півроку в Арсеналі Артета виграв із кризовою командою Кубок Англії та Суперкубок Англії, але потім відійшов від прагматичного оборонного футболу, спрямованого на результат, і розпочав процес будівництва довгострокового проєкту в Арсеналі, футбольна філософія та стиль гри в якому дуже схожі на "гвардіолівський" Манчестер Сіті: комбінації, домінування, контроль м'яча та високий пресинг.

При Артеті в Арсенала були різні матчі: як вкрай провальні, так і вкрай успішні. Якісь експерименти працювали, а якісь із тріском провалювалися. Але прогрес в ігровому плані у лондонців видно неозброєним оком, а це означає, що вже зараз уболівальники "канонірів" вимагатимуть ще й результатів та переходу до фінальної стадії будівництва "проєкту Артети".

Головна зірка

Арсенал є наймолодшою ​​командою Прем'єр-ліги, середній вік якої менше 25 років, тому однозначну зірку тут визначити непросто через банальну незрілість колективу, що, можливо, стало одною з причин підсумкового п'ятого місця в АПЛ. Що вже тут казати, якщо з нового сезону у "канонірів" знову буде новий капітан. Їм став 23-річний плеймейкер Мартін Едегор, який має аналогічні функції у своїй національній збірній.

Вкрай успішно під час передсезонної підготовки проявив себе новий форвард Арсеналу Габріел Жезус, який став для клубу найдорожчим підписанням у це трансферне вікно. Але якщо відзначати когось одного, то помітно, що Артета велику ставку робить на правий фланг атаки, де вже не перший сезон ключовим гравцем є вихованець "канонірів" Букайо Сака. Англійцю всього 20 років, а він уже встиг побути основним у своїй збірній під час Євро-2020, а в АПЛ-2021/22 зумів забити 11 голів та віддати 7 асистів у 38 матчах, за що вболівальники Арсеналу визнали його найкращим гравцем команди у минулому сезоні.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Габріел Жезус (н, Манчестер Сіті, 52,2 млн € )

Олександр Зінченко (п, Манчестер Сіті, 35 млн € )

Фабіу Вієйра (п, Порту, 35 млн € )

Метт Тернер (в, Нью-Інгленд, 6,36 млн € )

Маркіньос (н, Сан-Паулу, 3,5 млн € ) Маттео Гендузі (п, Марсель, 11 млн € )

Бернд Лено (в, Фулгем, 9,5 млн € )

Константінос Мавропанос (з, Штутгарт, 3,2 млн € )

Александр Ляказетт (н, Ліон, ва)

Фоларін Балогун (н, Реймс, ор)

Нуну Тавареш (з, Марсель, ор)

Остон Трасті (з, Бірмінгем, ор)

Артур Оконкво (в, Крю, ор)

Цього літа Арсенал продовжив посилення проблемних позицій гравцями, які за своїми якостями відповідають філософії Артети. Але для українських уболівальників особливо обговорюваним став перехід одного з лідерів збірної України Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Судячи зі всього, 25-річний українець все-таки насамперед стане конкурентом для досить травматичного Кірана Тірні на лівому фланзі оборони, а вже потім при потребі використовуватиметься у центрі півзахисту. Все про трансфер Зінченка в Арсенал у нас було в окремому матеріалі, але контретно для "канонірів" на цьому трансферну кампанію ще не завершено. Головне завдання зараз – очистити склад від непотрібних футболістів.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Рамсдейл — Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, шанси Арсеналу фінішувати у топ-4 оцінюються коефіцієнтом 2,75, що є лише шостим показником серед усіх команд англійської Прем'єр-ліги-2022/23. Варіант, що Габріел Жезус стане найкращим бомбардиром ліги, представлений коефіцієнтом 21 (сьомий показник), а в події "найкращий клуб Лондона" фаворитами вважаються Челсі та Тоттенгем (в обох — 2,15), а шанси Арсеналу оцінюються в 6,0.

Враховуючи, що минулого сезону Арсенал був вкрай близький до топ-4 АПЛ, але зупинився всього за крок від цієї мети, а під час передсезонної підготовки команда викликала виключно позитивні відгуки своєю грою проти тих же Челсі та Севільї, редакція Football.ua зробить ризикований прогноз та віддасть Арсеналу четверте місце за підсумками майбутнього сезону чемпіонату Англії.

Минулий сезон

Минулий сезон став для Манчестер Юнайтед чи не найгіршим за останні кілька років і за сумісництвом став відправною точкою до нового періоду в історії клубу з новим тренерським штабом, з новим підходом до трансферної політики та новою філософією. Під час кампанії Оле-Гуннар Сульшер, незважаючи на минулу довіру з боку керівництва, був звільнений з посади головного тренера через погані результати, а тимчасовий керманич Ральф Рангник не зміг на короткій дистанції виправити патову ситуацію і влітку остаточно залишив клуб, хоча спочатку повинен був обійняти керівну посаду в системі Юнайтед.

В англійській Прем'єр-лізі аж до останнього туру стояло питання щодо того, чи виступатиме МЮ в сезоні-2022/23 у Лізі Європи чи все ж відправиться до Ліги конференцій, але за підсумком "червоним дияволам" вдалося забрати "втішний приз" і дивом залишитися на шостому рядку, випередивши Вест Гем на два очки, але відставши від п'ятого Арсеналу аж на 11 пунктів. Додамо також те, що це стало можливим не завдяки зусиллям самих манкуніанців, а лише за рахунок поразки Вест Гема в останньому турі від Брайтона. Самі "дияволи" в останньому турі АПЛ поступилися Крістал Пелес, тому тепер вони точно повинні Брайтону виставити якийсь могорич.

У Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед дійшов до 1/8 фіналу, звідки вилетів від мадридського Атлетіко. З Кубка Англії команда вилетіла від представника Чемпіоншипу Мідсбро на стадії 1/16 фіналу, поступившись за підсумками післяматчевої серії пенальті. У Кубку англійської ліги "червоні дияволи" також не дійшли далі 1/16 фіналу, зазнавши мінімальної поразки від Вест Гема. З огляду на все це кардинальних змін на тренерському містку було не уникнути. Та й у керівній системі клубу також.

Головний тренер

Повертати Манчестер Юнайтед хоча б у першу четвірку Англії намагатиметься новий головний тренер Ерік тен Гаг, який відомий багатьом переважно за своїми успіхами на чолі амстердамського Аяксу: три чемпіонські титули Ередівізі, два Кубки Нідерландів, один Суперкубок Нідерландів, півфінал Ліги чемпіонів та багатомільйонні продажі гравців Аякса в клуби з більш престижних європейських чемпіонатів.

Але говорити, що успіхи Тен Гага були лише в Аяксі – неправильно. Він виводив скромний Гоу Ехед Іглз в Ередівізі, після чого очолював резервну команду Баварії, коли у першій команді керманичем був Хосеп Гвардіола. Очевидно, що це вже цінний досвід. Якоюсь мірою можна навіть сказати, що Тен Гаг також є учнем Гвардіоли, оскільки між їхнім баченням футболу можна сміливо провести паралель.

І не забуваємо, що до Аякса новий головний тренер МЮ очолював і мав керівну посаду у скромному Утрехті. У першому ж сезоні Тен Гаг виводив цю команду у фінал Кубка Нідерландів та кваліфікаційний раунд єврокубків. Вже після цього був Аякс, а тепер — кризовий Манчестер Юнайтед.

Головна зірка

До нього можна ставитися по-різному, але важко поспорити з фактом, що найзірковішим представником Манчестер Юнайтед наразі є Кріштіану Роналду. Після свого повернення на Олд Траффорд минулого літа 37-річний португалець у першому ж сезоні став найкращим бомбардиром команди і третім за кількістю голів в АПЛ-2021/22 після Мо Салаха та Сона.

Поки невідомо, чи покине Роналду стан "червоних дияволів" цього літа, що він так прагне зробити, чи все ж таки вирішить залишитися з клубом у непростий час, але цілком зрозуміло, чому Юнайтед має серйозні наміри утримати "Містера Сі". Все ж на трансферному ринку не так просто знайти центрфорварда топ-рівня, хоча під час передсезонного збору вкрай непогано і несподівано проявив себе Антоні Марсьяль.

Навіть якщо Роналду піде, то не лише роль головного пенальтиста команди, а й статус ключового футболіста Манчестер Юнайтед очевидно знову повернеться до атакуючого португальського півзахисника Бруну Фернандеша. Чи все ж новий тренер знайде нового героя для цього клубу? На це запитання відповість час.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Лісандро Мартінес (з, Аякс, 57,37 млн € )

Тайрелл Маласія (з, Феєнорд, 15 млн € )

Крістіан Еріксен (п, Брентфорд, ва) Андреас Перейра (п, Фулгем, 9,5 млн € )

Алекс Телес (з, Севілья, ?)

Неманья Матич (п, Рома, ва)

Поль Погба (п, Ювентус, ва)

Альваро Фернандес (з, Престон, ор)

Дін Гендерсон (в, Ноттінгем Форест, ор)

Джессі Лінгард (н, Ноттінгем Форест, ва)

Лі Грант (в, без клубу, зк)

Хуан Мата (п, без клубу, ва)

Едінсон Кавані (н, без клубу, ва)

Будемо відвертими: на цьому етапі трансферний план Манчестер Юнайтед можна вважати невиконаним. Так, у таборі "червоних дияволів" відбулася помітна чистка складу шляхом прощання з низкою гравців, відхід яких напрошувався з різних причин ще раніше. Проте здебільшого ці розставання були зумовлені контрактами футболістів, що завершилися цього літа. Що стосується підписань, то спочатку багато хто очікував трансферів на кшталт вінгера Аякса Антоні або центрального півзахисника Барселони Френкі де Йонга, але поки що ці цілі не є досягнутими. Звичайно, до закриття трансферного вікна ще все може змінитися, але сезон вже ось-ось стартує і потенційним новачкам доведеться втягуватися в процес без підготовки під час зборів з рештою гравців МЮ.

Орієнтовний склад

(4-2-3-1) Де Хеа — Далот, Магвайр, Лісандро Мартінес, Маласія — Фред, Мактоміней — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, шанси Манчестер Юнайтед потрапити до топ-4 таблиці АПЛ трохи більш реалістичні, ніж у Арсеналу, і оцінюються коефіцієнтом 2,50, але перевага все-таки надається іншим чотирьом командам. При цьому варто відзначити, що Бруну Фернандешу залишають непогані шанси стати найкращим асистентом чемпіонату Англії-2022/23, який представлений коефіцієнтом 11,0 (вище лише у трьох гравців).

Ми вважаємо, що процес роботи нового тренера Манчестер Юнайтед на шляху як мінімум до повернення в зону Ліги чемпіонів займе певний час, який може не обмежитися одним сезоном. Поки що наш прогноз для "червоних дияволів" — шосте місце, проте при цьому у нас великі очікування як від роботи тен Гага на посаді головного тренера МЮ у довгостроковій перспективі, так і від майбутнього прогресу у грі команди.

Минулий сезон

Минулий сезон став дуже цікавим для Тоттенгема. Після стрімкого старту в АПЛ і визнання нового керманича "шпор" Нуну Ешпіріту Санту найкращим тренером місяця в англійській першості клуб з Північного Лондона чекав провал за правом, що спричинило звільнення португальського фахівця, який і влітку був для Тоттенгема лише запасним варіантом навіть серед запасних.

Керівництву "шпор" за підсумком таки вдалося запросити людину, яка першочергово була головною у їхньому списку претендентів на посаду головного тренера. До Північного Лондона переїхав відомий усім Антоніо Конте, який має репутацію фахівця, що дає результат тут і зараз, але не затримується надовго на одному місці роботи. Ця тенденція підтвердилася і в Тоттенгемі, адже вже в першому неповноцінному сезоні італієць вивів "шпор" у Лігу чемпіонів, нехай і далося це підсумкове четверте місце з великими труднощами та не без допомоги серйозних зимових посилень складу.

Бувально "забивши" на груповий етап Ліги конференцій, практично всі сили Тоттенгема були зосереджені на АПЛ. Це ж простежувалося в результатах в рамках Кубка Англії (виліт від Мідлсбро в 1/8 фіналу), проте не можна сказати, що спроба завершити сезон з виграним трофеєм була відсутня зовсім — в Кубку англійської ліги "шпори" дійшли до півфіналу, де вилетіли від Челсі.

Головний тренер

Його тренування називають чи не найбільшими виснажливими у фізичному плані в європейському футболі. Його репутація в єврокубках точно поступається репутації нашого Юрія Вернидуба, але внутрішні чемпіонати майже завжди завершуються для нього успіхом, де б він не працював. Латералі у його командах роблять неймовірний рівень бігової роботи, який можна порівняти із професійними марафонцями. І так, йому часто заважає його непростий характер, який породжує конфлікти з керівництвом клубів, попри ранні успіхи. Його звуть Антоніо Конте, і перед ним стоїть завдання виграти для Тоттенгема перший трофей за довгий час та другий — у XXI сторіччі.

Головна зірка

Вперше в рамках цього проєкту з представленням команд АПЛ-2022/23 ми однозначно можемо виділити одночасно двох зіркових футболістів у команді, атакуюча зв'язка яких стала нічним кошмаром для оборонних ліній суперників в Англії будь-яких рівнів.

Південнокорейська зірка Сон Хин Мін, який разом із Салахом став найкращим бомбардиром минулого сезону Прем'єр-ліги, а також головний голеадор збірної Англії Гаррі Кейн, який реально міг залишити Тоттенгем минулого літа і приєднатися до Манчестер Сіті, із сезону в сезон радують уболівальників своїми взаємними результативними діями.

Зовсім недивно, що шанси як Сона, так і Кейна на звання найкращого бомбардира сезону АПЛ традиційно досить високі. Південнокореєць четвертий у списку потенційних переможців у цьому аспекті, а англієць — третій.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Рішарлісон (н, Евертон, 58 млн € )

Ів Біссума (п, Брайтон, 29,2 млн € )

Джед Спенс (з, Мідлсбро, 14,7 млн € )

Іван Перішич (п, Інтер, ва)

Фрейзер Форстер (в, Саутгемптон, ва)

Клеман Ленгле (з, Барселона, ор) Стевен Бергвейн (н, Аякс, 31,25 млн € )

Кемерон Картер-Вікерс (з, Селтік, 7 млн € )

Джек Кларк (н, Сандерленд, ?)

П'єрлуїджі Голліні (в, Аталанта, по)



Незважаючи на активну трансферну кампанію минулої зими, побудова складу під вимоги Конте продовжилась і влітку. Посилення були у всі лінії, починаючи з атаки та закінчуючи голкіпером. Є причини припустити, що головних трансферних цілей Тоттенгема на це літо було досягнуто. Що найголовніше — практично всі новачки були підписані ще до початку тренувального збору "шпор" у Південній Кореї, що є величезним плюсом у плані адаптації гравців до їх нової команди та вимог нового головного тренера.

Орієнтовний склад

(3-5-2) Льоріс — Ленгле, Ромеро, Даєр — Доерті, Кулушевскі, Хойб'єрг, Біссума, Перішич — Кейн, Сон

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, у Тоттенгема одні з найвищих шансів фінішувати в зоні Ліги чемпіонів, які оцінюють коефіцієнтом 1,65 (більше лише у Манчестер Сіті та Ліверпуля). Тим не менш, потенційне чемпіонство "шпор" виглядає набагато менш реалістичним — коефіцієнт 15,0.

Редакція Football.ua загалом солідарна з цією думкою і вважає, що підопічним Антоніо Конте вдасться фінішувати в цьому розіграші АПЛ на третьому рядку.

Минулий сезон

Напередодні старту минулого сезону Челсі вважався чи не головним претендентом на чемпіонський титул, але з травмами основних вінгбеків лідерство "синіх" у таблиці АПЛ було безповоротно втрачено ще в першому колі, а підсумком для лондонського клубу стало третє місце з відставанням від другого Ліверпуля аж на 18 очок.

Заради справедливості, для Челсі все могло закінчитися у внутрішній першості ще гірше, оскільки і Арсенал, і Тоттенгем мали реальні шанси випередити в таблиці "синіх", які у другій половині сезону відчували ментальну невизначеність із наближенням кінця ери Романа Абрамовича, очікуючи на прихід нових американських акціонерів через накладені санкції на колишнього власника клубу, що стало наслідком російської війської агресії на території України.

Але варто також відзначити, що в Кубку Англії та Кубку англійської ліги лондонський клуб дійшов до фіналів, де обидва рази поступився Ліверпулю у післяматчевих серіях пенальті. Ще більш драматичним став виліт Челсі від мадридського Реалу на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів, коли в другому матчі лондонці здійснили ефектний камбек на Сантьяго Бернабеу, але в додатковий час дала про себе знати так звана "магія Каріма Бензема", яка згодом допомогла Реалу і зовсім виграти "вухатий" трофей.

Головний тренер

Початок кар'єри Томаса Тухеля в Челсі був настільки успішним, що кращого і побажати важко. У першу половину сезону на посту керманича німецький фахівець виграв з "синіми" Лігу чемпіонів-2020/21 завдяки єдиному голу у фіналі з Манчестер Сіті.

Але зараз стан справ усередині лондонської команди залишає бажати кращого. Челсі втратив двох центральних захисників в особі Антоніо Рюдігера та Андреаса Крістенсена, які цього літа пішли до Реалу та Барселони відповідно на правах вільних агентів. Що найголовне в цій історії — заміни їм досі немає.

Все б нічого, але після розгромної поразки Арсеналу в товариському матчі, який пройшов у США, Тухель публічно висловив невдоволення і роботою Челсі на трансферному ринку, і бажанням піти низки гравців, і в цілому висловив сумніви, що команда буде готова до старту нового сезону. Поки що все це звучить не дуже оптимістично як для Челсі, так і для майбутнього Тухеля на Стемфорд Бридж.

Головна зірка

Найкращим футболістом Челсі минулого сезону мав стати зірковий форвард Ромелу Лукаку, але бельгієць знову провалився в АПЛ та в результаті повернувся цього літа до Інтера. А ось роль "головної скрипки" виконував вихованець "синіх" Мейсон Маунт. 23-річний англієць записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів у 32 матчах чемпіонату Англії-2021/22 і загалом вважається майбутнім своєї рідної команди на кілька років уперед.

Але серед усіх гравців лондонського клубу також хочеться відзначити правого вінгбека Ріса Джеймса, який особливо виділявся під час тренувального збору та й у минулому сезоні аналогічно (його травма сильно позначилася на грі та результатах Челсі того сезону). Ось так і виходить, що два найкращі гравці Челсі на даний момент — це його ж вихованці, хоча ми звикли до багатомільйонних трансферів лондонців.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Рахім Стерлінг (н, Манчестер Сіті, 56,2 млн € )

Каліду Кулібалі (з, Наполі, 38 млн € ) Карні Чуквуемека (п, Астон Вілла, 17,9 €)

Габріел Слоніна (в, Чикаго, ва)

Ромелу Лукаку (н, Інтер, ор за 8 млн € )

Антоніо Рюдігер (з, Реал Мадрид, ва)

Адреас Крістенсен (з, Барселона, ва)

Джейк Кларк-Солтер (з, КПР, ва)

Чарлі Мусонда (н, без клубу, ва)

Денні Дрінквотер (п, без клубу, ва)

Сауль Ньїгес (п, Атлетіко Мадрид, по)

Тіно Анджорін (п, Гаддерсфілд, ор)

Як ми вже писали вище, Тухель вкрай незадоволений роботою на трансферному ринку, в ході якої Барселона як мінімум двічі зуміла перехопити у Челсі гравців (Рафінью та Кунде, ще писали про Левандовські), хоча пропозиції "синіх" у фінансовому плані були вигіднішими. Так, команду поповнили зіркові Стерлінг та Кулібалі, але цього замало. Як мінімум, Челсі вкрай потрібен ще один якісний центрбек, яким мав стати вже новий гравець Барселони Жюль Кунде. Як максимум, "синім" ще доведеться розлучитися з тими, хто хоче піти, і це стосується переважно знову ж таки оборонної лінії. Ми вже не говоримо за те, що новій лінії захисту потрібно буде зігратися. А що якщо нових трансферів не буде взагалі чи їхня якість буде сумнівною? Відразу вибачте за тафтологію, але поки що можна констатувати наступний факт: трансферні плани Челсі точно йдуть не за планом.

Орієнтовний склад

(3-4-2-1) Менді — Тіаго Сілва, Кулібалі, Чалоба — Джеймс, Жоржиньо, Галлахер, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Хаверц

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, офіційного партнера Челсі, у команди досить високі шанси завершити сезон у топ-4, які представлені коефіцієнтом 1,72, при цьому чемпіонські шанси оцінюються у показник 17,0, що нижче ніж шанси на "золото" АПЛ-2021/22 у Тоттенгема (15,0 ), але вище, ніж у Манчестер Юнайтед (27,0) та Арсеналу (51,0).

Редакція Football.ua вважає, що в першому сезоні "синіх" при нових власниках цілком можна очікувати помітного спаду, початку перезавантаження команди та навіть зміну тренерського штабу, що може вилитися у підсумкову відсутность місця у Лізі чемпіонів. Наш передсезонний прогноз для Челсі – п'яте місце у таблиці.

Минулий сезон

Для Ліверпуля минулий сезон був наповнений як солодким смаком перемог, так і гіркотою поразок. Мерсисайдці зуміли нав'язати Манчестер Сіті боротьбу за чемпіонство АПЛ і скоротити своє відставання всього до одного очка (а ми нагадаємо, що у "містян" був набагато комфортніший відрив), але зрештою в останньому турі команда Гвардіоли таки зробила камбек проти Астон Вілли і захистила чемпіонство, тоді як Ліверпуль залишився задовольнятися підсумковим другим місцем.

У Лізі чемпіонів "червоні" дійшли аж до фіналу, і нехай вибачать уболівальники мадридського Реалу, але їхній суперник був кращою командою на полі, проте в той вечір на перший план вийшла індивідуальна майстерність в воротах того ж Тібо Куртуа та єдиний гол Вінісіуса Жуніора, що коштували Ліверпулю ще одного престижного трофею.

Але у внутрішніх кубках справи у мерсисайдців видалися більш вдало. Як згадувалося раніше, Ліверпуль виграв і Кубок Англії, і Кубок англійської ліги, обігравши в обох фіналах лондонський Челсі за підсумками післяматчевих серій пенальті.

Головний тренер

Юрген Клопп не потребує представлення – німецький фахівець є головним тренером Ліверпуля з 2015 року, з яким виграв абсолютно все, що тільки можна (ну, окрім ЛЄ та ЛК). У деяких любителів англійського футболу закрадалася думка, що Клопп вже не має такого ж рівня мотивації працювати в стані "червоних" через всі досягнуті цілі. Ми ж вважаємо, що з'ясування з Гвардіолою та його Манчестер Сіті, хто все-таки кращий, не може не мотивувати керманича Ліверпуля. Саме Клопп є найнезручнішим суперником для свого іспанського колеги, але в той же час виграний кубок АПЛ у завзятій боротьбі таки цінується більше, ніж нещодавно виграний мерсисайдцями Суперкубок Англії за підсумками очного протистояння з Сіті. Нам же залишається порадіти, що цього сезону на нас чекає ще один реванш.

Головна зірка

У цьому питанні також без будь-яких сюрпризів. Мохамед Салах є не просто лідером і провідним гравцем Ліверпуля, а й одним із найкращих футболістів світу загалом (для когось навіть найкращим). Минулого сезону АПЛ єгипетський вінгер разом із Соном виграв бомбардирські перегони, забивши 23 голи та віддавши 14 результативних передач у 35 матчах минулого розіграшу ангійської першості.

Так, цього літа Ліверпуль втратив одного зі своїх лідерів Садіо Мане, який перейшов до Баварії, але при цьому "червоні" продовжили контракт із Салахом до літа 2025 року, незважаючи на всі чутки про його можливий відхід. Це можна вважати одним з "трансферів" Ліверпуля цього літа.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Дарвін Нуньєс (н, Бенфіка, 75 млн € )

Фабіу Карвалью (п, Фулгем, 5,9 млн € )

Келвін Ремзі (з, Абердін, 4,9 млн € ) Садіо Мане (н, Баварія, 32 млн € )

Неко Вільямс (з, Ноттінгем Форест, 20 млн € )

Такумі Мінаміно (н, Монако, 15 млн € )

Марко Груїч (п, Порту, 9 млн € )

Бен Девіс (з, Рейнджерс, 4,7 млн € )

Ріс Вільямс (з, Блекпул, ор)

Шеї Оджо (н, Кардіфф, ва)

Бен Вудберн (п, Престон, ва)

Дівок Орігі (н, Мілан, ва)

Лоріс Каріус (в, без клубу, ва)

Здавалося б, команда в Ліверпулі практично ідеальна, але навіть для ідеальних речей немає меж для досконалості. Клопп захотів у свою команду перспективного чистого центрфорварда – він його підписав із лісабонської Бенфіки аж за 75 мільйонів євро. А ось чи буде Дарвін Нуньєс постійно грати чи він стане для "червоних" другим Дівоком Оріги — покаже час. Трансфер ризикований, але, мабуть, Клопп знає, що робить.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Аліссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон — Алькантара, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Ліверпуль є одним із головних претендентів на чемпіонство Прем'єр-ліги поряд з Манчестер Сіті. Шанси мерсисайдців на "корону" АПЛ оцінюються коефіцієнтом 3,30, що є другим показником серед всіх команд.

Редакція Football.ua згодна, що з великою ймовірністю основна боротьба за англійське чемпіонство знову пройде між Ліверпулем і Манчестер Сіті, які на даному етапі знаходяться на іншому рівні на тлі інших команд АПЛ, але цього разу ми віддамо "золото" підопічним Юргена Клоппа, а не чинним чемпіонам.

Минулий сезон

Манчестер Сіті минулого сезону знову виграв англійську Прем'єр-лігу, але при цьому інтрига зберігалася аж до останнього туру, а чемпіонство могло в останній момент вирушити до Ліверпуля. Але, програючи Астон Віллі за підсумками першого тайму, "містяни" зробили камбек та додали драматизму у свій підсумковий тріумф в АПЛ. Не можемо не відзначити, що відразу після перерви Гвардіола випустив рятувати гру Олександра Зінченка, який зробив неоціненний внесок у найважливішу перемогу Сіті у сезоні-2021/22. І це не просто похвала, що базується тільки на патріотичній основі. Українець справді змінив гру, успішно обходив на дриблінгу оборону бірмінгемців і навіть відзначився асистом, але тепер його гляхи з Ман Сіті розійшлися.

Звичайно, чемпіонство в Англії — величезне досягнення, але давайте будемо відвертими і визнаємо: перемоги Сіті в АПЛ дещо приїлися, а найочікуваніший тріумф команди Гвардіоли, як і раніше, знову не трапився. Мова, звісно, ​​про перемогу в Лізі чемпіонів, де цього разу "містяни" зупинилися буквально за крок до фіналу, пропустивши від Реала у заключні відрізки гри.

Головний тренер

Хосеп Гвардіола також відноситься до ряду тих фахівців, які не потребують представлення. Його шлях із Манчестер Сіті розпочався у 2016 році і з того моменту "містяни" зібрали цілу колекцію англійських трофеїв і стали на шлях домінування на внутрішній арені, де наразі в них є один соперник, який здатний скласти гідну конкуренцію на дистанції.

Нещодавно Манчестер Сіті програв Ліверпулю в матчі за Суперкубок Англії з рахунком 3:1, але минулого року "містяни" програвали і Лестеру, тому особливо акцентувати на цій поразці увагу не варто. Очевидно, що Гвардіолі вже давно все одно на ці внутрішні кубки та його головною метою залишається Ліга чемпіонів.

Головна зірка

Манчестер Сіті вже важко уявити без Кевіна де Брюйне, а Кевіна де Брюйне — без Манчестер Сіті. Найкращий футболіст команди протягом кількох останніх років, координатор атак та, можна сказати, вже легенда клубу.

Якщо Салах став найкращим гравцем АПЛ за версією Асоціації професійних футболістів, то за лідера Манчестер Сіті в аналогічній номінації проголосували більшість уболівальників та експертів.

30 матчів, 15 голів та 8 асистів — така статистика де Брюйне в минулому сезоні Прем'єр-ліги, але ці цифри лише мала частина з того, що кваліфікує бельгійського плеймейкера як гравця екстракласу.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Ерлінг Голанд (н, Боруссія Дортмунд, 60 млн € )

Калвін Філліпс (п, Лідс, 48,75 млн € )

Штефан Ортега (в, Армінія, ва) Рахім Стерлінг (н, Челсі, 56,2 млн € )

Габріел Жезус (н, Арсенал, 52,2 млн € )

Олександр Зінченко (п, Арсенал, 35 млн € )

Педро Порро (з, Спортінг Лісабон, 8,5 млн € )

Ко Ітакура (п, Боруссия Менхенгладбах, 5 млн € )

Аріянет Муріч (в, Бернлі, 3 млн € )

Ріотаро Мешіно (н, Гамба Осака, ва)

Фернандіньо (п, Атлетіко Паранаенсе, ва)

Деніел Арзані (н, Макартур, ва)

Зак Стеффен (в, Мідлсбро, ор)

Дієго Роза (п, Візела, ор)

Манчестер Сіті нарешті зробив те, що хотів протягом останніх двох років мінімум. Гвардіола придбав чисту "дев'ятку" топового рівня, якої, можливо, всі ці роки йому і не вистачало для перемоги в Лізі чемпіонів. Ерлінг Голанд приєднався до колишнього клубу свого батька, він і вже зараз він котирується як головний фаворит у боротьбі за "Золоту бутсу" англійської Прем'єр-ліги-2022/23 з коефіцієнтом 4,00.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу — Родрі, Бернарду Сілва, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, у Манчестер Сіті найбільші шанси стати чемпіоном АПЛ у сезоні-2022/23, які представлені коефіцієнтом 1,6.

Як ми вже писали у розділі з представленням Ліверпуля, заради хоч якоїсь інтриги та збереження конкуренції перше місце ми віддали мерсисайдцям. Отже, Манчестер Сіті прогнозуємо другий рядок у таблиці Прем'єр-ліги.

Отже, за підсумками всіх цих матеріалів в рамках проєкту "Великий анонс", у нас склалася загальна картина того, як може виглядати підсумкова таблиця в АПЛ-2022/23. Зазначимо, що положення команд у ній несе лише інформативний характер і є результатом думок автора з урахуванням стану справ у командах АПЛ у день першого матчу нового сезону.