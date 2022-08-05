Англія

Українець вже відзначився результативною дією.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

Підопічні Мікеля Артети змогли відкрити рахунок у середині першої половини гри – українець Олександр Зінченко віддав результативну передачу на Мартінеллі.

Подача кутового з правого флангу на дальній бік штрафного завершилась скиданням головою від Зінченка на Мартінеллі до правої стійки!

Зазначимо, що для екс-хавбека "Шахтаря" це дебютний офіційний поєдинок за лондонську команду.

Нагадаємо, що матч почався о 22:00. Слідкуйте за розвитком основних подій на Football.ua.