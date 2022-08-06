Англія

Football.ua представляє анонс матчу першого туру нового розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. Сьогодні на нас чекає очне протистояння Ліверпуля з Фулгемом, який підвищився у класі за підсумками минулої кампанії Чемпіоншипу.

СУБОТА, 6 СЕРПНЯ, 14:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

У футбольних уболівальників, які вже не перший рік стежать за англійським футболом, повернення Фулгема в еліту не викликало значного подиву. "Дачники" мають досить образливу репутацію типового "клубу-ліфтера", який рідко затримується в еліті більше одного сезону, причому повертається в цю еліту доволі часто, хай і не надовго.

Минулого сезону Фулгем під керівництвом Марку Сілви виграв Чемпіоншип, тоді як сербський центрфорвард Александар Мітрович знову "розірвав" другий дивізіон Англії і з помітною перевагою став найкращим бомбардиром турніру, забивши 43 голи та віддавши 7 асистів у 44 матчах. Однак останній досвід виступів Мітровича в АПЛ, м'яко кажучи, не відрізнявся такою ж феноменальною результативністю після успіху в Чемпіоншипі. Подивимося, як складеться цього разу. Фулгем загалом проводить непогану трансферну кампанію, засновану на точковому посиленні складу в кожну лінію економічно вигідними угодами, але поки що "дачники" закономірно продовжують бути в списку аутсайдерів Прем'єр-ліги та одним з головних претендентів на виліт.

Ліверпуль минулого сезону вже звично боровся з Манчестер Сіті за чемпіонство Англії, причому робив це аж до останнього туру, відставши за підсумком від "містян" всього на одне очко. Команда Юргена Клоппа разом із Ман Сіті вже не перший рік перебуває на іншому рівні навіть на тлі команд із "великої шістки", ведучи безпосередню боротьбу за всі трофеї як на внутрішній арені, так і на європейській.

"Срібло" АПЛ, перемога у Кубку Англії, тріумф у Кубку англійської ліги та фінал Ліги чемпіонів – такі результати Ліверпуля за підсумками минулого сезону. Виглядає вражаюче, особливо на тлі того, що нещодавно Ліверпуль обіграв свого головного конкурента в особі Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії. Цілком очевидно, що і в новій кампанії "червоних" ставлять у ряд чи не головного претендента на чемпіонство навіть з урахуванням продажу Садіо Мане до Баварії. Якщо Фулгему вдасться стати для мерсисайдців серйозною опозицією у майбутній зустрічі, це стане великим сюрпризом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юрген Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 11,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Лено — Мбабу, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід, Перейра — Соломон, Мітрович, Кебано

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон — Алькантара, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Не зіграють: Браян, Вілсон — Джонс, Жота, Келлехер, Конате, Окслейд-Чемберлен

Під питанням: Чалоба — Цімікас

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