Англія

Захисник може залишити МЮ влітку.

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака може влітку повернутись у Крістал Пелас.

Як повідомляє Sky Sports, у Юнайтед не проти того, щоб правий захисник залишився, але вони хочуть подумати і про самого футболіста.

Діогу Далот, з великою долею ймовірності, розпочне сезон у основному складі. Тоді захиснику збірної Англії доведеться боротися за місце у основі.

У Ван-Біссаки, який переходив у МЮ за 50 мільйонів влітку 2019 року, залишилося два роки контракту з опцією продовження ще на один рік.

Що стосується Пелас, то в них є два правих захисника: Джоел Уорд і Натаніель Клайн, але їм обом за 30. Патрік Вієйра відмовився від чуток щодо інтересу клубу до Ван-Біссаки.