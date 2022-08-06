Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Ліверпуль.

Лондонський Фулгем та Ліверпуль стануть наступними учасниками англійської Прем'єр-ліги, які зіграють свій перший матч у новому розіграші турніру.

Марку Сілва зробив вибір у стартовому складі на користь Тете та Кебано в лініях захисту та півзахисту відповідно, тоді як новачки Кевін Мбабу та Манор Соломон залишились на лаві для запасних.

Юрген Клопп, у порівнянні з матчем за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті (3:1), повернув до стартового складу Аліссона в рамку воріт.

Фулгем: Родак — Тете, Адарабйойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід, Перейра, Кебано — Мітрович.

Запасні: Лено, Даффі, Мбабу, Кірні, Франсуа, Гарріс, Соломон, Родріго, Стансфілд.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Фірміно, Діас.