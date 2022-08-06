Англія

Спочатку бразилець мав перейти до Челсі, але варіант з Барселоною виявився для нього пріоритетнішим через дитячу мрію.

Атакуючий півзахисник Рафінья, який став беззаперечним лідером Лідса за два сезони в команді, цього літа перейшов до Барселони, хоча спочатку його пов'язували з вирішеним трансфером до лондонського Челсі.

Власник "павичів" Андреа Радрізані прокоментував ситуацію, яка розгорталася навколо трансферної саги 25-річного бразильця.

"Гаррісон залишиться в Лідсі. Рафінья? Для мене все було вирішено з Челсі. Мені було соромно повертатися до Тодда Болі [одного з власників Челсі] та змінити свою позицію.

У мене не було вибору, тому що було важливіше купити шістьох гравців, ніж утримати Рафінью", — сказав Андреа Радрізані в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що Рафінья перейшов до Барселони за 58 мільйонів євро (+9 млн євро у якості бонусів), а контракт підписаний до літа 2027 року.