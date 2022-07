Атакувальний півзахисник Лідсу Рафінья Діас незабаром офіційно стане гравцем каталонської Барселони.

"Блаугранас" оголосили про принципову домовленість із англійським клубом стосовно бразильця і тепер трансфер залежить лише від медогляду футболіста.

Очікується, що контракт буде підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha