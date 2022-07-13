Незабаром футболіст пройде медогляд.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
13 липня 2022, 14:16
Атакувальний півзахисник Лідсу Рафінья Діас незабаром офіційно стане гравцем каталонської Барселони.
"Блаугранас" оголосили про принципову домовленість із англійським клубом стосовно бразильця і тепер трансфер залежить лише від медогляду футболіста.
Очікується, що контракт буде підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.
Минулого сезону бразильський вінгер провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.
Відзначимо, що довгий час на виконавця претендував лондонський Арсенал.