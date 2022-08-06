Англія

Ізраїльський вінгер вийшов у матчі АПЛ на 65-й хвилині.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Фулгема, який на правах переможця Чемпіоншипу повернувся до найвищого дивізіону.

У другому таймі свій дебют за лондонський клуб в офіційних матчах здійснив вінгер Манор Соломон, права якого належать донецькому Шахтарю.

23-річний ізраїльтянин з'явився на полі на 65-й хвилині, замінивши Нескенса Кебано.

Нагадаємо, що у своєму дебютному матчі АПЛ проти Фулгема новоспечений форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс відзначився витонченим голом п'ятою та результативною передачею.