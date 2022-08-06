Англія

Єгиптянин відзначився голом у поєдинку проти Фулгема, який завершився внічию (2:2).

У рамках першого туру нового сезону англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграв у результативну нічию з новачком еліти в особі Фулгема, відіграваючись при цьому двічі протягом зустрічі (2:2).

Автором одного з голів мерсисайдців у цьому протистоянні став лідер атаки "червоних" Мохамед Салах, який у результаті врятував команду Юргена Клоппа від поразки.

Цікаво, що завдяки цьому голу у ворота Фулгема 30-річний єгиптянин оновив власний рекорд АПЛ: він вшосте забив у стартовому турі сезону чемпіонату Англії, чого не вдавалося нікому в історії турніру.

Щодо кількості голів у стартових матчах сезону, то тепер їх у Салаха накопилося аж вісім, що також є найкращим показником турніру поряд з Аланом Ширером, Вейном Руні та Френком Лемпардом, у яких також по вісім забитих м'ячів.