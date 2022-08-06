Англія

Football.ua зробив добірку з коментарів представників ЗМІ та фанатських рухів щодо першого офіційного матчу Олександра Зінченка в складі лондонського Арсенала.

Напередодні мала місце дуже знакова подія не тільки для небайдужих до українського футболу, а й для особисто її винуваться. Українець Олександр Зінченко дебютував у складі свого нового клуба, лондонського Арсенала, вийшовши на поле з перших хвилин стартової гри нового розіграшу англійської Прем’єр-ліги між "канонірами" та "Крістал Пелес".

Зустріч для обох команд була доволі важкою, бо відбувалась на тлі короткого періоду передсезонної підготовки. Однак підопічним Мікеля Артети зрештою вдалось краще проявити себе під час наступальних дій, тож не дивно, що саме гості вийшли переможцями з дуелі на Селхерст Парк (2:0).

Крістал Пелес — Арсенал 0:2 Відео голів та огляд матчу

Окремої уваги вартий перший гол Арсенала, який зрештою став дебютним для всіх команд нового розіграшу англійської Прем’єр-ліги — Габріель Мартенеллі з другого поверху завершив скидання головою подачі кутового з правого флангу на протилежний бік штрафного від Олександра Зінченка. Український футболіст у тому епізоді проявив феноменальне відчуття позиції.

Другий гол своєї нової команди Зінченко зустрів уже не на футбольному полі, бо тільки-но встиг зайняти місце на лаві для запасних на тлі виснажливої дуелі, як Марк Гуехі зрізав простріл із правого флангу штрафного від Букайо Саки в дальній кут власних воріт.

Емоції в фанатів Арсенала зашкалювали, тож не дивно, що вони жодним чином не були скупими на компліменти на адресу, зокрема, нашого співгромадянина, коли підбивали підсумки гри. До речі, відомий статистичний портал відзначив дії українця найвищою оцінкою, тоді як організатори віддали нагороду Кращого гравця матчу іншому новачку Арсенала — центральному захиснику Вільяму Саліба.

Реакція преси

"Саліба та Зінченко дають надії Арсеналу на початку сезону в спекотному дебюті", — із таким заголовком вийшла стаття The Guardian, присвячена звітній зустрічі.

"Рахунок 2:0 не відображає стійкість захисту Крістал Пелес між епізодами з пропущеними голами. Постійно існувало враження, що щось може раптово змінитись. У складі Арсеналу на окрему увагу заслуговують своєю грою Габріель Жезус, певний проміжок часу дуже непогано показав себе Зічненко.

Українець був вражаюче рухливим, зробивши більше дотиків у перші півгодини гри, аніж будь-хто інший на полі. Він доклав руку до першого голу, знайшовши кілька метрів недоглянутого простору в чужому штрафному під час стандарту. Саме він і зробив гол Мартінеллі".

"Габріель Жезус та Олександр Зінченко перенесли свій переможний менталітет від чемпіона Прем’єр-ліги Манчестер Сіті", — таку думку має інший популярний британський ресурс, BBC.

"Гучні літні трансфери Арсенала потрапили до заголовків газет під час передсезонної роботи, яка кипіла цілями та оптимізмом. Тоді це все здавалось "старим" новим обличчям, яке зрештою справило непогане враження, коли потрібно було взятись безпосередньо до справи.

Габріель Жезус та Олександр Зінченко перенесли свій переможний менталітет від чемпіона Прем’єр-ліги Манчестер Сіті, коли вони возз’єдналися з тренером Арсенала Мікелем Артетою, і тепер разом намагатимуться піднести "канонірів" цього сезону.

Утім, хоча обидва й продемонстрували якість та послідовність, коли Арсенал відкрив сезон перемогою над Крістал Пелес із рахунком 2:0, саме гра в обороні 21-річного Вільяма Саліби перевершила решту партнерів по команді, викликавши справжній ажіотаж серед уболівальників гостей".

"Зінченко — не звичайний лівий захисник", — робить висновок після цієї гри Sky Sports.

"У минулому сезоні лівий захисник був проблемною позицією для Арсенала через проблеми з фізичною формою Кірана Тірні. Нуну Тавареш був непереконливим і іноді нещасним від свого положення в команді, змушуючи Граніта Джаку грати в незнайомій ролі. Прихід Зінченка змінює цю ситуацію.

Дійсно, гравець збірної України може серйозно змінити гру Арсенала, оскільки він — не звичайний лівий захисник. Його схильність різати кут в атаці, щоб більше контролювати м’яч, була характерною рисою його гри в Манчестер Сіті, і цього вечора також були ознаки цього.

Саме такий стиль футболу Зінченка призвів до першого голу. Рішення Бена Вайта просунутись уперед до краю штрафного під час подачі кутового відволікло Вілфріда Заху та дало Зінченку простір, щоб скинути м’яч головою, аби Мартінеллі забив із близької відстані".

Реакція експертів та уболівальників

"Зінченко просто дивовижний", — Конор Гамм, засновник фанатського інформаційного ресурсу Арсенала AFCNewsRoom.

"Олександр Зінченко, поточний 35-й номер Арсенала, під час його дебюту в Прем'єр-лізі за новий клуб віддав результативну передачу на колишнього 35-го номера Арсенала", — знайшли цікавий збіг експерти зі статистичного ресурсу Squawka.

"Чудове розуміння ситуації на полі від Зінченка. Дуже розумний гравець!", — зауважив після голу вболівальник "канонірів" зі стажем Еван Купер.

"Яким був цей удар по м’ячу головою від Зінченка! Це був дуже гарний пас, і, оскільки він новий гравець для Арсенала, я опишу цей момент як "натхненний" удар головою, удар "прямо з верхньої комірки" та "удар головою чемпіонської якості"", — більш розлого розповів про свої враження експерт CBS SportsX Аарон Вест.

"Перший тайм проти Пелес від Зінченка за показниками:

Точність передач — 89%;

80% удалих відборів;

55 торкань м’яча;

Удалих 33 передачі;

12/13 пасів в останній третині атаки;

5 підкатів;

3 довгі передачі;

2 перехоплення;

2 створених моменти;

1 навіс;

1 постріл;

1 асист", — безмежно сухі цифри від статистичного оглядача Statman Dave, які втім підкреслюють досягнення Олександра в дебютній грі.

Портал Squawka також вирішив підвести масну риску під цими здобутками Зінченка: "Жоден гравець не зробив більше дотиків (55) і не створив більше моментів (2), ніж Олександр Зінченко в першому таймі матчу Крістал Пелес проти Арсенала".

"Солідна перемога Арсенала. Швидкий і вражаючий старт, але їм також довелося трохи попотіти в подальшому. Саліба чудово відіграв під час свого дебюту в АПЛ, а Зінченко вже довів свою цінність.

Не забуваймо також, що Арсенал програв Брентфорду з рахунком 2:0 на початку минулого сезону. У команди є можливості для вдосконалення, але перемога все одно задає тон сезону", — вважає експерт CBS Sports Бен Джейкобс.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета також висловився з приводу першого виступу українця.