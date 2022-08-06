У рамках першого туру нового сезону англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграв у результативну нічию з новачком еліти в особі Фулгема, відіграваючись при цьому двічі протягом зустрічі (2:2).

За лондонський клуб дублем відзначився Александар Мітрович, один із голів якого він забив завдяки реалізованому пенальті, тоді як уникнути Ліверпулю сенсаційної поразки допомогли м'ячі Дарвіна Нуньєса та Мохамеда Салаха.

Огляд матчу:

Фулгем — Ліверпуль 2:2
Голи: Мітрович, 32, 72 (пен.) — Нуньєс, 64, Салах, 81

Фулгем: Родак — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід (Даффі, 90+3), Перейра (Керні, 89), Кебано (Соломон, 65) — Мітрович.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо (Мілнер, 59), Тьяго (Елліотт, 51) — Салах, Фірміно (Нуньєс, 51), Діас (Карвалью, 78).

Попередження: Тете, Декордова-Рід

 