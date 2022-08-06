Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Челсі.
Віталій Миколенко, Getty Images
06 серпня 2022, 18:45
Евертон та лондонський Челсі продовжать розіграш першого туру англійської Прем'єр-ліги протистоянням на полі Гудісон Парк.
Френк Лампард із перших хвилин вирішив залучити до стартового складу новачка Джеймса Тарковські в лінію захисту, тоді як Двайт Макніл розташується ліворуч у півзахисті над Віталієм Миколенком. Гордон очолить атаку "ірисок".
Томас Тухель, у свою чергу, випустив із перших хвилин дебютанта АПЛ Каліду Кулібалі в трійці захисту, тоді як Рахім Стерлінг відправиться на лівий фланг нападу "синіх".
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна, Годфрі, Миколенко — Грей, Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.
Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Вінагре, Воррінгтон, Міллс, Аллан, Аллі, Гбамен.
Запасні: Аррісабалага, Чалоба, Кукурелья, Ковачич, Пулішич, Лофтус-Чік, Зієх, Галлахер, Броя.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Гаверц, Стерлінг.
Гра Евертон — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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