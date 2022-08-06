Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Челсі.

Евертон та лондонський Челсі продовжать розіграш першого туру англійської Прем'єр-ліги протистоянням на полі Гудісон Парк.

Френк Лампард із перших хвилин вирішив залучити до стартового складу новачка Джеймса Тарковські в лінію захисту, тоді як Двайт Макніл розташується ліворуч у півзахисті над Віталієм Миколенком. Гордон очолить атаку "ірисок".

Томас Тухель, у свою чергу, випустив із перших хвилин дебютанта АПЛ Каліду Кулібалі в трійці захисту, тоді як Рахім Стерлінг відправиться на лівий фланг нападу "синіх".

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна, Годфрі, Миколенко — Грей, Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.

Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Вінагре, Воррінгтон, Міллс, Аллан, Аллі, Гбамен.



Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Гаверц, Стерлінг.