Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті.

Лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті будуть завершувати програму першого туру англійської Прем'єр-ліги очним двобоєм на полі Олімпійського стадіону Лондона.

У порівнянні з матчем минулого сезону на цій самій арені, який завершився з рахунком 2:2, Девід Моєс вирішив використати з перших хвилин Бена Джонсона в центрі захисту.

Хосеп Гвардіола, у порівнянні з поразкою в матчі за Суперкубок Англії від Ліверпуля (1:3), долучив до старту Гюндогана в центральній лінії, тоді як Фоден зіграє праворуч в атаці.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні, Форнальс — Антоніо.

Запасні: Ареола, Рандольф, Ешбі, Влашич, Ковентрі, Скамакка, Бенрахма, Око-Флекс.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Гюндоган, Родріго, де Брюйне — Фоден, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Льюїс, Стоунз, Вілсон-Есбранд, Філліпс, Б. Сілва, Палмер, Альварес, Марез.



Гра Вест Гем — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.