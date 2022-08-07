Англія

Захисник Вулвергемптона продовжить кар'єру у складі "ірисок".

Конор Коуді продовжить кар'єру в Евертоні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 29-річний футболіст вирушить в оренду на Гудісон Парк на один сезон із опцією викупу.

Особистий контракт практично узгоджений, а футболіст наполягає на переході. Найближчим часом будуть узгоджені всі деталі.

Минулого сезону Коуді провів 42 матчі за "вовків" у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи.