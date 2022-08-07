Англія

Нідерландець прокоментував гру першого туру своєї команди.

Манчестер Юнайтед удома поступився Брайтону в першому турі АПЛ. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував результат зустрічі.

"Звичайно, це безперечно невдача і справжнє розчарування. Я з самого початку знав, що буде нелегко. Ми пропустили два м'ячі, і це було не дуже добре з точки зору організації.

Я незадоволений, зовсім незадоволений. Ми програли, і в цьому не було потреби. Ми маємо діяти краще. Ми припускалися помилок при грі з м'ячем, а також організаційних помилок в обороні.

Ми повинні отримати уроки", — наводить слова тен Гага журналіст Шамун Хафеза.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу МЮ – Брайтон.