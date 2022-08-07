Англія

Норвезький форвард двома влучними пострілами підкреслив перевагу своєї нової команди.

Ось так непомітно й невимушено добіг до кінця перший тур нового сезону англійської Прем’єр-ліги. Останньою парою команд, якій довелося виходити на поле в недільній ігровій частині були лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті, чия запальна зустріч наприкінці минулого сезону (2:2) у певних уболівальників ще могла зберігатись у пам’ять. Тоді команда Хосепа Гвардіоли перебувала в розпалі боротьби за чемпіонський титул, проте у контексті звітної дуелі вона мала однакові нульові показники в турнірній таблиці з футболістами Девіда Моєса.

Ще донедавна в українського поціновувача футболу був присутнім особливий інтерес до протистояння між цими командами, бо вірогідною була поява на футбольному полі українських виконавців Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка відповідно з обох боків.

Проте під час останнього міжсезоння все докорінно змінилось — наші співгромадяни змінили свої поточні місця роботи, а власне клуби зробили достатньо багато якісних придбань на різноманітні позиції. І якщо Моєс вирішив не квапитись із появою своїх новачків на полі, то Ерлінг Голанд не мав іншого варіанту, окрім як розпочати цей матч із перших хвилин.

Як стало зрозуміло за ходом гри, свій найкращий момент господарі мали ще під час масованої навали на самому початку гри, коли Боуен та Антоніо не зуміли відправити м’яч у бік воріт Едерсона своїми пострілами з близької дистанції. У подальшому Вест Гем намагався підтримати обрані від стартового свистка швидкості, проте навіть сміливий пресинг за схемою 4-3-3 з використанням швидкісної групи гравців не створював суперникам проблем.

Сіті, до певного ступеня, вайлувато, проте потрохи просувався до чужих володінь. Утім, лише ближче до середини першого тайму в команди Гвардіоли бодай-якось почало вдаватись завантажувати м’яч у середину чужого штрафного. До певної міри гостям допоміг випадок, бо травму основного голкіпера суперників, Лукаша Фабіанські, передбачити наперед ніхто не міг, а Альфонс Ареола, який з’явився замість більш досвідченого партнера за командою на полі, майже одразу припустився помилки.

На 35-й хвилині номінально фланговий захисник Бен Джонсон невірно обрав позицію під час передачі Гюндогана на Голанда на хід лівим флангом штрафного, після чого вже свіжому голкіперу довелось стрибати в ноги норвезькому нападнику. Пенальті, звісно, дали виконувати саме новачку Сіті, які бездоганно пробив у лівий нижній кут.

Вест Гему не вдалось скористатись моментом на початку зустрічі, а в подальшому нагод потурбувати Едерсона господарі майже не мали. Гра була дуже важкою, оскільки повітря в столиці Великої Британії в звітній день прогрілось до +31 °С — показники не рекордні, проте грати в футбол у Англії за таких умов усе ж таки не звикли. Футболісти повільно пересувались полем, тому гольових моментів із обох боків майже не виникало.

Проте навіть за таких умов Сіті вдалось продемонструвати невеличкий відрізок активності посеред другого тайму, під час якого й були зняті всі питання щодо переможця в цій грі. На 65 хвилині де Брюйне розгорнув контратаку хірургічним за точністю виконання пасом на хід Голанду до правого флангу штрафного, а Ерлінг із першого дотику переграв голкіпера. На жаль, за час, що залишався до кінця гри, найбільш тривожними моментами була лише повітряна тривога для мешканців України. Команда Гвардіоли нічого не дозволила зробити суперникам.

У наступному турі лондонський Вест Гем гратиме в гостях у Ноттінгем Форест, а Манчестер Сіті на власному полі прийматиме Борнмут.Вест Гем —0:2Голанд, 36 (пен.), 65Фабіанські (Ареола, 28) — Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессвелл — Соучек (Даунс, 90+3), Райс — Боуен, Лансіні (Бенрахма, 57), Форнальс (Ковентрі, 90+2) — Антоніо (Скамакка, 56).Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Гюндоган (Бернарду, 78), Родріго (Філліпс, 88), де Брюйне (Палмер, 88) — Фоден (Марез, 87), Голанд (Альварес, 78), Гріліш.Попередження: Канселу.