Англія

Колишній захисник Манчестер Юнайтед розкритикував клуб.

Гарі Невілл залишився дуже незадоволеною поразкою Манчестер Юнайтед Брайтону у першому турі АПЛ.

"В АПЛ немає команди, проти якої грати було б простіше. І це викликає серйозне занепокоєння. Те, наскільки відкрито вони діють, вражає".

Тен Гаг буде шокований після перспективної передсезонки. Але будь-хто, хто бачив цих гравців раніше, побачив знайомий виступ. Люди, які обіймають високі посади, повинні були розуміти, що надавати тен Хагу такий склад недозволено", — наводить слова Невілла Sky Sports.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу МЮ – Брайтон.