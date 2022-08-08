Англія

Чергове підсилення для англійського колективу.

Англійський Ноттінгем Форест активно користується можливістю залучати великий обсяг фінансів для здійснення придбань на трансферному ринку, які йому надають заможні власники для якнайкращих виступів після повернення до Прем’єр-ліги.

Під час цьогорічної літньої кампанії переходів "лісники" вже встигли оформити придбання багатьох футболістів, до яких незабаром може долучитись іще один виконавець.

Фланговий захисник севільського Бетіса Алекс Морено вже давно належав до сфери інтересів "біло-червоних", тож вони й зголосились заплатити трохи більше 10 млн євро за його переїзд до Англії.

29-річний виконавець за минулий сезон відіграв 45 матчів, забивши п’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.