Англія

Про це футболіст розповів партнерам по команді.

Френкі де Йонг не перейде до Манчестера Юнайтед, повідомляє журналіст Мартінес Ферран.

За його інформацією, 25-річний футболіст розповів одноклубникам, що не хоче переходити до Манчестера Юнайтед. При цьому нідерландець готовий розглянути можливість переходу в Челсі.

За минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлося, що Барселона повідомила де Йонга про необхідність повернутись до умов попереднього контракту.