Іспанія

У клубі знайшли порушення під час укладання чинної угоди.

Чергова трансферна сага цьогорічного літнього міжсезоння продовжує розгортатись довкола взаємин між каталонською Барселоною та її півзахисником Френкі де Йонгом.

25-річний нідерландець долучився до складу "блаугранас" улітку 2019 року, проте після відходу к посади головного тренера свого співгромадянина Рональда Кумана так і не зміг знайти прихильність ізбоку іспанського фахівця Хаві.

Зрештою, під час поточної трансферної кампанії чутки почали пов’язувати цього гравця з англійським Манчестер Юнайтед, який наразі шукає підсилення на всіх можливих фронтах.

Однак власне де Йонг забажав спочатку розібратись із Барселоною в фінансових питаннях щодо заборгованості перед ним ізбоку клуба, після чого домовлятись про можливу зміну команди.

Навіть головний тренер Барси, Хаві, наразі не може з упевненістю казати про те, чи залишиться нідерландець в Іспанії бодай ще на один сезон.

У той самий час цікаве повідомлення надійшло збоку британської преси. Виявляється, що Барселона вказала Френкі на необхідність повернутись до умов початкової угоди через те, що під час погодження оновленого контракту наприкінці жовтня 2020 року збоку тодішнього керівництва каталонців були порушені умови укладання договору.

У підсумку, "блаугранас" натякають на можливі судові справи проти свого гравця.

За минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.