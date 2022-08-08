Англія

Лондонці хочуть викласти величезну суму за Фофана.

Челсі продовжує роботу над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, останнім часом зусереджуючись на лінії оборони.

Як повідомляє видання football.london, "пенсіонери" готові заплатити величезну суму за захисника Лестера Веслі Фофана.

Джерело стверджує, що "сині" готові побити "рекорд Магуайра". Захисник обійшовся Манчестер Юнайтед у 80 мільйонів фунтів.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол), після чого потенційні покупці намагаються атакувати "лис" із пропозицією щодо його придбання.

Нагадаємо, що раніше Челсі запропонував шалені гроші за захисника Лестера, проте отримав відмову.